Школьник из Белоруссии раздал интернет всему автобусу и влетел на полмиллиона

Для родителей мальчика это сумма неподъёмная, поскольку вместе они зарабатывают около 500 долларов.

11-летний сын жителя белорусского города Дзержинска принял решение поделиться мобильным интернетом со всем автобусом, но в итоге задолжал компании сотового оператора полмиллиона. Об этом сообщает Tyt.by.

Отмечается, что мальчик отправился в оздоровительный лагерь в Болгарию и в дороге пользовался сетью в роуминге. Пользовались интернетом, смотрели фильмы и играли в онлайн-игры также 15 человек.

В результате этого отцу мальчика пришёл счёт на сумму 14,5 тысячи белорусских рублей, это почти полмиллиона российских. Семья не из богатых. Как отмечает тренер, который сопровождал детей в дороге, родители отправили ребёнка на отдых почти на последние деньги.

Для них это неподъёмная сумма. Они зарабатывают около 500 долларов в месяц. Сейчас представители МТС, компании, которой пользовался белорус, разбираются в ситуации.