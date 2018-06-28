Вдвое быстрее. Пользователи Telegram получили ряд новых возможностей

Обновления присутствуют в версиях и для iOS, и для Android. Впрочем, последняя получила на несколько новых функций больше.

Мессенджер Telegram выпустил ряд долгожданных обновлений, в том числе возможность ускоренного в два раза прослушивания аудио и просмотра видеосообщений. Об этом говорится на сайте приложения.

Нововведения позволяют пользователям отмечать чаты как прочитанные или непрочитанные. Кроме того, внедрена функция, с помощью которой можно отредактировать отправленные фото или видео. В меню форматирования появился значок "добавить ссылку" в текст сообщения.

В версии для Android добавлена функция, позволяющая открыть превью чата, удерживая палец на аватарке пользователя в общем списке, а также возможность удаления ещё не доставленных сообщений.

Ранее сообщалось, что вирус научили управлять заражённым телефоном через Telegram.