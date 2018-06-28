Таран толпы на внедорожнике мог стать местью уральского экс-полицейского

Водитель Toyota Land Cruiser перед инцидентом угрожал задавить стоящую у кафетерия компанию в случае, если люди не разойдутся.

История с наездом бывшего полицейского на внедорожнике на людей в городе Полевском Свердловской области получила продолжение. Согласно новой версии, мужчина специально протаранил толпу молодых людей, с которыми повздорил накануне. Как сообщили в СКР по региону, мужчине предъявлено обвинение в умышленном покушении на убийство двух и более лиц.

— Обвиняемый... на почве личной неприязни, возникшей в ходе ссоры с несколькими молодыми людьми, с целью причинения смерти неопределённому кругу лиц... направил автомобиль в группу стоящих людей, — отмечается в сообщении на сайте управления.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что водитель "тойоты" перед наездом угрожал задавить стоящую у кафетерия компанию, в случае если люди не разойдутся. После того как слова не подействовали, воплотил их в жизнь. Следователи подтвердили, что в момент совершения преступления бывший полицейский был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, отметили, что ранее его неоднократно ловили во время пьяной езды.

Ранее Лайф писал, что мужчина задавил сидящих на лестнице у входа в магазин людей. А после случившегося он даже не попытался помочь оказавшимся под его колёсами девушкам. Экс-полицейский заперся во внедорожнике, мешая помочь пострадавшим. В результате ранения получили две девушки.