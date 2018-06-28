Силовики пришли с обысками в мэрию Саратова

В Саратове сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в городском комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта. Следователи пришли также в муниципальное учреждение "Транспортное управление", которое относится к этой структуре мэрии. Об этом сообщил глава города Михаил Исаев.

— Идёт выемка документов; в комитете дорожного хозяйства была и в МКУ "Транспортном управлении" по одной из компаний, которые работают на рынке перевозок, — приводит РИА "Новости" слова Исаева.

Какие-то подробности пока не приводятся.

Согласно информации на сайте учреждения, МКУ "Транспортное управление" "выполняет функции, связанные с контролем и управлением автотранспортных организаций", работающих на маршрутах в городе.