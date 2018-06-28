Кабмин обязал провайдеров хранить трафик пользователей полгода

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Кабмин обязал провайдеров хранить трафик пользователей полгода

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Мальгавко

В отношении операторов мобильной связи закон вступит в силу с 1 октября. Они будут хранить трафик в течение месяца.

Правительство России опубликовало постановление, согласно которому с 1 июля все интернет-сервисы обязаны хранить трафик пользователей в течение полугода. Текст документа выложен на сайте правовой информации.

Новые правила вводятся в рамках "закона Яровой", подписанного президентом России Владимиром Путины в 2016 году. Операторы связи получили послабление: в их отношении правила заработают с 1 октября. При этом в случае операторов речь идёт не о шести месяцах, а о 30 сутках.

Ранее в МТС посчитали затраты на исполнение "закона Яровой".

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