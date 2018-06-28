Опубликован фоторобот маньяка, избившего девушку и совавшего ей руку в горло

Опубликован фоторобот ростовского маньяка, который напал на местную жительницу у автобусной остановки и пытался утащить в рощу, избивая камнями. Рост извращенца около 170 см, он худощавого телосложения, на вид ему 25–30 лет. Снимки опубликовал паблик "Ростов главный".
Отмечается, что внешность маньяка и поведение соответствуют приметам педофила, который в мае изнасиловал 13-летнюю девочку. Действие разворачивалось по тому же сценарию — мужчина напал на школьницу на остановке, затащил в рощу, где избил и надругался. Единственное отличие, что от изнасилования последнюю жертву спасли прохожие.
Как писал Лайф, извращенец не только бил жительницу Ростова-на-Дону камнем по лицу, после того как схватил у автобусной остановки, но и засовывал ей в горло руку. Несмотря на это, жертва смогла докричаться до прохожих, которые спугнули маньяка.
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