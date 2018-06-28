Шквальный ветер и грозы. В Москве и ЦФО объявили штормовое предупреждение

Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение для всего Центрального федерального округа, включая Москву и Подмосковье, на ближайшие выходные. Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.
— Ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: дожди, местами сильные, грозы, град, усиление ветра до 15–20 м/секунду, местами шквалы до 22 метров в секунду, — говорится в сообщении.
Прогноз для Московского региона звучит так: "Кратковременные грозовые дожди, местами сильные, при грозах ветер до 15–20 метров в секунду".
Ранее синоптики объявили в Москве жёлтый уровень опасности 29 июня.
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