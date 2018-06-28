Наказывали педофила. Рэпер Паша Техник рассказал про однополый секс в тюрьме

По словам музыканта, его часто избивали сокамерники за жалобы и за то, что он отказывался есть.

Вышедший из колонии в 2013 году рэпер Паша Техник рассказал о своём тюремном опыте. Интервью опубликовано на канале "The Люди" в YouTube.

Отвечая на вопрос, что самое страшное он видел в колонии, он сказал, что однажды в туалете заключённые наказывали педофила, который попал в тюрьму за изнасилование девочки.

При этом сам рэпер отметил, что такого опыта он не имел, и подчеркнул, что участники однополого сношения "оставались мужиками".

Техник также добавил, что в тюрьме его часто избивали сокамерники. В частности, за жалобы и за то, что он отказывался есть. Некоторые даже зашивали себе рты, чтобы их не смогли насильно накормить.

Паша Техник является участником группы Kunteynir и занимается сольным творчеством. В 2009 году он был осуждён за распространение наркотиков.

Напомним также, что в 2007 году в официальной группе Техника в соцсети "ВКонтакте" появились интимные фотографии рэпера Oxxxymiron.