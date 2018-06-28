Пьяные киевляне устроили дрифт и разбили три автобуса в День Конституции

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Пьяные киевляне устроили дрифт и разбили три автобуса в День Конституции

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Фото @ Espreso

Трое нетрезвых жителей столицы Украины были задержаны. Полиция выясняет, кто из них находился за рулём.

В Киеве водитель "фольксвагена" устроил дрифт на востоке города, разбив при этом три маршрутных автобуса. Отметим, что сегодня Незалежная празднует День Конституции. Об этом сообщает телеканал "Эспрессо TV".

<p>Фото @ Espreso</p>

По данным СМИ, водитель легкового автомобиля выезжал из города, как вдруг машину начало заносить. В результате автомобиль врезался сразу в три маршрутных автобуса с пассажирами. К счастью, никто не пострадал.

<p>Фото @ Espreso</p>

Всех троих пассажиров "фольксвагена" задержали. Они находились в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители выясняют, кто был за рулём автомобиля.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП с маршруткой на Украине.

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