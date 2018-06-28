Пьяные киевляне устроили дрифт и разбили три автобуса в День Конституции

Трое нетрезвых жителей столицы Украины были задержаны. Полиция выясняет, кто из них находился за рулём.

В Киеве водитель "фольксвагена" устроил дрифт на востоке города, разбив при этом три маршрутных автобуса. Отметим, что сегодня Незалежная празднует День Конституции. Об этом сообщает телеканал "Эспрессо TV".

По данным СМИ, водитель легкового автомобиля выезжал из города, как вдруг машину начало заносить. В результате автомобиль врезался сразу в три маршрутных автобуса с пассажирами. К счастью, никто не пострадал.

Всех троих пассажиров "фольксвагена" задержали. Они находились в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители выясняют, кто был за рулём автомобиля.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП с маршруткой на Украине.