Привязали к машине и возили. В Сыктывкаре живодёры жестоко убили кошку

Сообщается, что в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, их разыскивает полиция.

Неизвестные жестоко убили кошку. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на УМВД России по Сыктывкару, животное нашли с верёвкой на шее.

Отмечается, что кошку нашли 10 мая местные жители. Лапы животного были стёрты, а кости торчали наружу. По предварительным данным, живодёры привязали кошку к машине и возили по асфальту, а потом бросили умирать.

Жители передали зверя ветеринарам, но спасти его не удалось. Теперь в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, их разыскивает полиция.