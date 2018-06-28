В ФАС не увидели оснований для роста цен на бензин в 2019 году

Федеральная антимонопольная служба не увидела оснований для повторения резкого роста цен на бензин в 2019 году — подобного тому, который произошёл в этом году. Об этом заявил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.
— Мы полагаем, что в рамках завершения налогового манёвра будут созданы условия, когда цены вернутся к многолетней тенденции, которая была, а именно к повышению цен на уровне инфляции, — сказал Голомолзин.
Он напомнил, что правительство внесло в Государственную думу предложение по изменению законодательства в области возможного повышения экспортных пошлин.
Замглавы ведомства также добавил, Федеральная антимонопольная служба считает, что завершение налогового манёвра уже с 2019 года приведёт к снижению роста цен на моторное топливо к уровню инфляции в России.
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