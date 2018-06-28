Госдеп заявил о новом пострадавшем от акустических атак на Кубе

Громкая история со странными симптомами почти у 30 дипломатов началась в 2017 году.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила о новом пострадавшем от "акустических атак" в американском посольстве в Гаване.

— 28 июня после всестороннего медицинского освидетельствования у одного дипломата США, работавшего в американском посольстве в Гаване, были диагностированы те же симптомы, о которых мы сообщали касательно других дипломатов, — заявила Нойерт.

21 июня в Госдепе сообщили о том, что до 25 человек возросло число сотрудников американской дипмиссии, пострадавших от "акустических атак".

По мнению властей США, речь может идти о неких приборах, из-за которых у сотрудников посольства необъяснимо возникали проблемы со здоровьем. С 2017 года власти Кубы отрицают любые обвинения о таком звуковом воздействии с их стороны.