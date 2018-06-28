Впервые в истории ЧМ для выхода в плей-офф пришлось считать жёлтые карточки

В группе Н японская и сенегальская команды набрали одинаково по четыре очка и пропустили одинаковое количество мячей.

Для определения участника плей-офф на чемпионате мира по футболу в России впервые в истории турнира пришлось считать карточки. Об этом сообщает "Советский спорт".

В группе Н японская и сенегальская команды набрали одинаково по четыре очка и пропустили одинаковое количество мячей — также четыре. Кроме того, они сыграли вничью — 2:2 между собой.

Сборной Японии удалось выйти в 1/8 финала и занять второе место в группе из-за менее грубой игры на групповом этапе. За три игры японцы получили четыре жёлтые карточки, а сенегальцы — шесть.

Карточки пришлось считать из-за поражения обеих команд в последнем турнире группового этапа.