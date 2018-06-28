Ляшко придумал план действий по спасению Украины от бардака

Уменьшить количество министерств и сократить число депутатов Верховной рады — одна из основных идей политического деятеля.

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко опубликовал план действий по прекращению бардака и хаоса, царящих в Незалежной. Свои идеи политик разместил на странице в "Фейсбуке".

Главная мысль Ляшко состоит в том, чтобы сделать президента Украины главой государства и исполнительной власти. При этом лидер радикалов предложил упразднить должность премьер-министра, которую на сегодняшний день занимает Владимир Гройсман, и сократить количество министерств до 10–12.

Кроме того, Ляшко намерен урезать количество депутатов Верховной рады с 450 до 250. Также политик призывает проводить выборы судей и прокуроров, а не назначать их, как делается сейчас.

В следующем году на Украине пройдут выборы президента. Олег Ляшко ранее заявлял о намерении баллотироваться на пост главы государства.