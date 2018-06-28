Марадона пообещал $10 тысяч за информацию о блогере, который его "убил"

По словам адвоката ветерана спорта, финансовый стимул поможет найти того, кто стоит за этим.

Футболист Диего Марадона пообещал $10 тысяч за информацию об авторе аудиоролика, разошедшегося по WhatsApp, где говорится о его смерти. Об этом заявил адвокат спортсмена Матиас Морла.

Юрист выразил надежду, что такой финансовый стимул поможет найти того, кто стоит за этим.

Ранее стало известно, что Марадону госпитализировали после матча сборных Аргентины и Нигерии в Санкт-Петербурге. Позднее в WhatsApp начали расходиться аудиоролики с информацией, что легендарный футболист скончался.