Шаром покати. Учёные выяснили, как мошонка у животных сменила местоположение

Читайте также

Шаром покати. Учёные выяснили, как мошонка у животных сменила местоположение

2315

Фото © Flickr/Austin Kirk

Семенники самцов большинства позвоночных находятся внутри тела, рядом с почками, где они защищены от внешнего воздействия.

Учёным удалось выяснить, как геномы слонов и их родичей повлияли на перемещение мошонки наших предков из утробы в область между ног. Результаты исследования опубликовал журнал PLoS One.

В отличие от большинства позвоночных, мошонка млекопитающих находится не рядом с почками, а между ног. Однако слоны и ламантины относятся к млекопитающим с семенниками в глубине тела. Подобные различия вызывают споры о том, была ли мошонка у самых примитивных предков людей и прочих теплокровных четвероногих.

Исследователи сравнили наборы мелких мутаций в двух генах, ответственных за эволюционное смещение мошонки, у 71 вида млекопитающих и пришли к ряду выводов.

Общий предок африканских животных обладал набором той самой пары генов, однако повреждение данного участка ДНК привело к дальнейшему разделению на разные роды и виды.

Общий предок всех млекопитающих обзавёлся мошонкой ещё до исчезновения динозавров, около 89-90 миллионов лет назад.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×