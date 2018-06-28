МИД напомнил Украине, что Россия осталась лидером по товарообороту с ней

Кроме того, по итогам прошлого года Россия стала третьим инвестором Украины, вложив в её экономику около 4,4 миллиарда долларов.

Россия занимает первое место по объёму товарооборота с Украиной, несмотря на заявления Киева о "российской агрессии". Об этом заявил представитель МИД РФ Андрей Руденко на конференции ОБСЕ. Текст его выступления опубликован на сайте министерства.

— По данным Госкомитета Украины по статистике, взаимный товарооборот в 2017 году вырос на 28,6%, достигнув порядка $12 млрд. Россия по-прежнему занимает первое место по объёму торгового оборота с Украиной, — сообщил Руденко.

Дипломат добавил, что РФ по итогам 2018 года заняла третье место в списке инвесторов Украины, вложив в экономику Незалежной около 4,4 миллиарда долларов. Кроме того, по словам Руденко, в России живут и работают около двух миллионов украинцев.

Ранее сообщалось, что в Раде придумали способ, чтобы Россия "зауважала" Украину.