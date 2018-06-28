Янузай принёс Бельгии победу над Англией и в группе G

В последнем матче группового этапа чемпионата мира Бельгия не стала играть в поддавки с Англией и благодаря голу косовского албанца Аднана Янузая вырвала победу 1:0, выйдя в 1/8 финала на Японию с перспективой встретиться с Бразилией уже в четвертьфинале.

Матч группы G в Калининграде в борьбе за плей-офф ничего уже не решал, но всё равно ожидался особо, возможно, почти так же, как Испания — Португалия. По итогам группового этапа, пожалуй, англичане и бельгийцы выглядят поувереннее двух пиренейских сборных. Так что в самом европейском городе России первая часть чемпионата мира должна была завершиться красивым европейским дерби.

Интрига у противостояния была необычная — как и в случае с группой Н, здесь распределение мест могло зависеть от рейтинга "фэйр-плей", то есть количества карточек. В случае ничьей. А получи англичане на одну жёлтую больше — так и вовсе пришлось бы тянуть жребий. Правда, как бы выглядела процедура, было непонятно — такого на чемпионатах мира не было полвека.

Но самое главное — команда, которая занимала второе место, выходила в 1/8 финала на Колумбию, а в случае победы — в четвертьфинале на победителя пары Швеция — Швейцария. Лучше сетки на чемпионате мира не придумаешь. Поэтому было весьма вероятно, что тот позор, который увидели "Лужники" в игре Франция — Дания, мог показаться настоящей феерией. С другой стороны, выходить на Японию на первой стадии всё же поприятнее, так что победа смысл также имела. Но тогда на второй стадии маячила Бразилия или Мексика.

Коротко о матче #АнглияБельгия. Публикация от Life.ru (@liferusport) 28 Июн 2018 в 11:27 PDT

За драмой в группе H, где из-за предупреждений лишился плей-офф Сенегал, англичане и бельгийцы следили в барах в центре города. Говорят, по подсчётам, калининградские питейные заведения — самые демократичные, здесь средний чек в баре, который показывает трансляции ЧМ-2018, составляет около 550 рублей. В Москве — больше 1000.

И если в Нижнем Новгороде англичане действительно бурлили, то на берегу Балтийского моря успокоились. Всего лишь потоптали несколько клумб в центре города, но зато убрали за собой мусор. Загадочная английская душа…

Вообще же после сумасшедшего группового этапа и драматичного третьего тура в Калининграде действительно чувствуется спокойствие и умиротворение. На уютном 35-тысячном стадионе непрерывно дует бриз с моря. Проблема только одна — пробки. Задерживают не только они — автобусы из аэропорта останавливает полиция на въезде в город и проверяет у всех паспорта. Эксклав России как-никак.

Тренеры сборных Гарет Саутгейт и Роберто Мартинес в английской премьер-лиге друг против друга играли неоднократно, а вот пересечься как тренеры не успели, хотя всю жизнь работали в Англии. И оба перед матчем дали отдохнуть лидерам. Саутгейт не стал способствовать борьбе Кейна за звание лучшего бомбардира, Мартинес посадил на лавку сразу всех звёзд в атаке — де Брёйне, Лукаку и Азара.

На 10-й минуте Бельгия едва не делает непоправимое — после углового мяч мечется по вратарской, Пикфорд ползает вслед за ним, и только Гари Кэхилл с ленточки выносит его в поле. Может быть, вскоре это спасение обернётся англичанам очень дорого на следующих стадиях.

Англичане атакуют чаще, а бельгийцы — веселее. Но к середине тайма пыл по обе стороны Ла-Манша угасает. Трибуны начинают жить своей жизнью. Русские болельщики учат иностранцев волне, раз за разом освистывая тех, кто её гасит через несколько секторов. Английские фанаты привезли с собой целую музыкальную группу, и над "Калининград-ареной" звучит труба и барабаны.

Точность пасов после 45 минут потрясает — 86% у обеих команд. А главное — бельгийцы потихоньку набирают жёлтые карточки. Их уже у них две, а значит, "фэйр-плей" на их стороне — в борьбе за второе место. На перерыв благодарные зрители провожают героев отборным свистом.

Однако всё меняется после перерыва. На поле есть люди, которым есть что доказывать. Например, Аднан Янузай, который попадает в стартовый состав бельгийцев по большим праздникам. И он берёт и на 51-минуте красивым ударом из штрафной кладёт мяч в левую "девятку". Никаких поддавков! Бельгия готова громить и Японию, и Бразилию в четвертьфинале. Косовские албанцы забивают уже третий мяч на этом чемпионате — до этого они отправили домой Сербию, а теперь оставляют позади родоначальников футбола.

Англичане вроде бы и пытаются ответить и даже приблизиться к воротам соперника — но по странному стечению обстоятельств опасаются подходить к ним вплотную. Справедливости ради, один стопроцентный момент у них всё же есть. Но выход один на один запорол Рэшфорд, попав по кончикам пальцев Куртуа вместо ворот.

Куда более важным событием следует считать возвращение на поле Венсана Компани, которого Мартинес выпустил в середине второго тайма в центре обороны. Первый матч он заканчивает всухую. 1:0 — " красные дьяволы" одерживают победу и выходят в 1/8 финала на Японию, отправляя англичан к колумбийцам. В плей-офф Компани им точно пригодится — учитывая то, что, вполне вероятно, бельгийцы выбрали более сложную сетку.

Чемпионат мира. Группа G. 3-й тур

Англия — Бельгия — 0:1

Гол: Янузай, 51