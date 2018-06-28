Янузай принёс Бельгии победу над Англией и в группе G

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Янузай принёс Бельгии победу над Англией и в группе G

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня

В последнем матче группового этапа чемпионата мира Бельгия не стала играть в поддавки с Англией и благодаря голу косовского албанца Аднана Янузая вырвала победу 1:0, выйдя в 1/8 финала на Японию с перспективой встретиться с Бразилией уже в четвертьфинале.

Матч группы G в Калининграде в борьбе за плей-офф ничего уже не решал, но всё равно ожидался особо, возможно, почти так же, как Испания — Португалия. По итогам группового этапа, пожалуй, англичане и бельгийцы выглядят поувереннее двух пиренейских сборных. Так что в самом европейском городе России первая часть чемпионата мира должна была завершиться красивым европейским дерби.

Интрига у противостояния была необычная — как и в случае с группой Н, здесь распределение мест могло зависеть от рейтинга "фэйр-плей", то есть количества карточек. В случае ничьей. А получи англичане на одну жёлтую больше — так и вовсе пришлось бы тянуть жребий. Правда, как бы выглядела процедура, было непонятно — такого на чемпионатах мира не было полвека.

Но самое главное — команда, которая занимала второе место, выходила в 1/8 финала на Колумбию, а в случае победы — в четвертьфинале на победителя пары Швеция — Швейцария. Лучше сетки на чемпионате мира не придумаешь. Поэтому было весьма вероятно, что тот позор, который увидели "Лужники" в игре Франция — Дания, мог показаться настоящей феерией. С другой стороны, выходить на Японию на первой стадии всё же поприятнее, так что победа смысл также имела. Но тогда на второй стадии маячила Бразилия или Мексика.

Коротко о матче #АнглияБельгия.

Публикация от Life.ru (@liferusport)

За драмой в группе H, где из-за предупреждений лишился плей-офф Сенегал, англичане и бельгийцы следили в барах в центре города. Говорят, по подсчётам, калининградские питейные заведения — самые демократичные, здесь средний чек в баре, который показывает трансляции ЧМ-2018, составляет около 550 рублей. В Москве — больше 1000.

И если в Нижнем Новгороде англичане действительно бурлили, то на берегу Балтийского моря успокоились. Всего лишь потоптали несколько клумб в центре города, но зато убрали за собой мусор. Загадочная английская душа…

Вообще же после сумасшедшего группового этапа и драматичного третьего тура в Калининграде действительно чувствуется спокойствие и умиротворение. На уютном 35-тысячном стадионе непрерывно дует бриз с моря. Проблема только одна — пробки. Задерживают не только они — автобусы из аэропорта останавливает полиция на въезде в город и проверяет у всех паспорта. Эксклав России как-никак.

Тренеры сборных Гарет Саутгейт и Роберто Мартинес в английской премьер-лиге друг против друга играли неоднократно, а вот пересечься как тренеры не успели, хотя всю жизнь работали в Англии. И оба перед матчем дали отдохнуть лидерам. Саутгейт не стал способствовать борьбе Кейна за звание лучшего бомбардира, Мартинес посадил на лавку сразу всех звёзд в атаке — де Брёйне, Лукаку и Азара.

На 10-й минуте Бельгия едва не делает непоправимое — после углового мяч мечется по вратарской, Пикфорд ползает вслед за ним, и только Гари Кэхилл с ленточки выносит его в поле. Может быть, вскоре это спасение обернётся англичанам очень дорого на следующих стадиях.

<p>Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев</p>

Англичане атакуют чаще, а бельгийцы — веселее. Но к середине тайма пыл по обе стороны Ла-Манша угасает. Трибуны начинают жить своей жизнью. Русские болельщики учат иностранцев волне, раз за разом освистывая тех, кто её гасит через несколько секторов. Английские фанаты привезли с собой целую музыкальную группу, и над "Калининград-ареной" звучит труба и барабаны.

Точность пасов после 45 минут потрясает — 86% у обеих команд. А главное — бельгийцы потихоньку набирают жёлтые карточки. Их уже у них две, а значит, "фэйр-плей" на их стороне — в борьбе за второе место. На перерыв благодарные зрители провожают героев отборным свистом.

Однако всё меняется после перерыва. На поле есть люди, которым есть что доказывать. Например, Аднан Янузай, который попадает в стартовый состав бельгийцев по большим праздникам. И он берёт и на 51-минуте красивым ударом из штрафной кладёт мяч в левую "девятку". Никаких поддавков! Бельгия готова громить и Японию, и Бразилию в четвертьфинале. Косовские албанцы забивают уже третий мяч на этом чемпионате — до этого они отправили домой Сербию, а теперь оставляют позади родоначальников футбола.

Англичане вроде бы и пытаются ответить и даже приблизиться к воротам соперника — но по странному стечению обстоятельств опасаются подходить к ним вплотную. Справедливости ради, один стопроцентный момент у них всё же есть. Но выход один на один запорол Рэшфорд, попав по кончикам пальцев Куртуа вместо ворот.

<p>Такие стыки были для матча редкостью. Фото: РИА Новости/Владимир Песня</p>

Куда более важным событием следует считать возвращение на поле Венсана Компани, которого Мартинес выпустил в середине второго тайма в центре обороны. Первый матч он заканчивает всухую. 1:0 — " красные дьяволы" одерживают победу и выходят в 1/8 финала на Японию, отправляя англичан к колумбийцам. В плей-офф Компани им точно пригодится — учитывая то, что, вполне вероятно, бельгийцы выбрали более сложную сетку.

Чемпионат мира. Группа G. 3-й тур

Англия — Бельгия — 0:1

Гол: Янузай, 51

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