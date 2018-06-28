Премьер Польши заявил о большой вероятности продления санкций против РФ

Страны ЕС скорее всего продлят санкции против России. При этом сейчас по этому вопросу ведутся двусторонние переговоры с государствами, которые традиционно не настроены на продление ограничений. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

— Думаю, нам удастся убедить их (эти государства) в необходимости нового продления. Велика вероятность, что по итогам саммита будет решено продлить эти санкции, — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также надеется, что лидеры 28 стран ЕС поддержат продление антироссийских санкций в ходе саммита Евросоюза.