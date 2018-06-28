Нездоровая ситуация. Небензя оценил статус отношений России и США

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Нездоровая ситуация. Небензя оценил статус отношений России и США

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Фото © РИА Новости/Михаил Климентьев

Представитель РФ в ООН также подчеркнул, что от Соединённых Штатов в мире многое зависит, поэтому со страной нужно поддерживать нормальные, прагматичные отношения.

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя на брифинге заявил, что отношения России и США нельзя назвать холодной войной, однако оценил ситуацию как не самую благоприятную.

— Я не назвал бы сегодняшнюю ситуацию холодной войной, стоит использовать другие обозначения. Происходящее, конечно, нездоровая ситуация — это совершенно понятно, — сказал Небензя.

Дипломат сообщил, что с США и несколькими другими странами сейчас складываются не очень хорошие отношения, однако период холодной войны давно закончился, и поэтому сравнение не совсем уместно.

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