Нездоровая ситуация. Небензя оценил статус отношений России и США

Представитель РФ в ООН также подчеркнул, что от Соединённых Штатов в мире многое зависит, поэтому со страной нужно поддерживать нормальные, прагматичные отношения.

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя на брифинге заявил, что отношения России и США нельзя назвать холодной войной, однако оценил ситуацию как не самую благоприятную.

— Я не назвал бы сегодняшнюю ситуацию холодной войной, стоит использовать другие обозначения. Происходящее, конечно, нездоровая ситуация — это совершенно понятно, — сказал Небензя.

Дипломат сообщил, что с США и несколькими другими странами сейчас складываются не очень хорошие отношения, однако период холодной войны давно закончился, и поэтому сравнение не совсем уместно.