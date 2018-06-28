Премьер Ирака призвал немедленно казнить арестованных террористов

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади призвал к немедленной казни осуждённых за терроризм людей, которые сидят в камерах смертников, сообщает агентство France Presse.
С таким заявлением политик выступил, после того как боевики ИГИЛ* казнили восьмерых пленников. Как отмечает BNO News, смертной казни в Ираке по обвинениям в терроризме ожидают порядка трёх тысяч человек.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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