СМИ сообщили о четырёх жертвах стрельбы в редакции газеты в США

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СМИ сообщили о четырёх жертвах стрельбы в редакции газеты в США

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Не менее четырёх человек погибло в результате стрельбы в главном офисе газеты Capital Gazette в Аннаполисе, штат Мэриленд. Об этом сообщает газета The Baltimore Sun.

Полиция сообщает, что людей эвакуируют из здания, офицеры проводят обыск.

— Мы изучаем сообщения об инциденте в здании Capital Gazette в Аннаполисе. Мы предоставим дополнительную информацию, как только получим подтверждение, — говорится в официальном сообщении полиции.

При этом президенту США Дональду Трампу уже доложили об инциденте в Мэриленде. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Сейчас американский лидер возвращается из штата Висконсин в Вашингтон.

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