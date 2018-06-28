СМИ сообщили о четырёх жертвах стрельбы в редакции газеты в США

Не менее четырёх человек погибло в результате стрельбы в главном офисе газеты Capital Gazette в Аннаполисе, штат Мэриленд. Об этом сообщает газета The Baltimore Sun.

Полиция сообщает, что людей эвакуируют из здания, офицеры проводят обыск.

BPD at @baltimoresun for precautionary sweep in light of Capital-Gazette incident pic.twitter.com/ZduDQAcoDS — Justin Fenton (@justin_fenton) 28 июня 2018 г.

— Мы изучаем сообщения об инциденте в здании Capital Gazette в Аннаполисе. Мы предоставим дополнительную информацию, как только получим подтверждение, — говорится в официальном сообщении полиции.

При этом президенту США Дональду Трампу уже доложили об инциденте в Мэриленде. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Сейчас американский лидер возвращается из штата Висконсин в Вашингтон.