Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2018

30 июня
Франция — Аргентина (17:00, Казань)
Уругвай — Португалия (21:00, Сочи)
1 июля
Испания — Россия (17:00, Москва, "Лужники")
Хорватия — Дания (21:00, Нижний Новгород)
2 июля
Бразилия — Мексика (17:00, Самара)
Бельгия — Япония (21:00, Ростов-на-Дону)
3 июля
Швеция — Швейцария (17:00, Санкт-Петербург)
Колумбия — Англия (21:00, Москва, "Спартак")
Сетка плей-офф выглядит следующим образом:
Завтра на чемпионате мира день отдыха, матчи играться не будут.
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