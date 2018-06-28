Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2018

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Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2018

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Россия в 1/8 финала встретится с Испанией. Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

По итогам заключительных матчей в группе G стало известно, какие сборные сойдутся в первой стадии плей-офф чемпионата мира по футболу в России.

30 июня

Франция — Аргентина (17:00, Казань)

Уругвай — Португалия (21:00, Сочи)

1 июля

Испания — Россия (17:00, Москва, "Лужники")

Хорватия — Дания (21:00, Нижний Новгород)

2 июля

Бразилия — Мексика (17:00, Самара)

Бельгия — Япония (21:00, Ростов-на-Дону)

3 июля

Швеция — Швейцария (17:00, Санкт-Петербург)

Колумбия — Англия (21:00, Москва, "Спартак")

Сетка плей-офф выглядит следующим образом:

<p>Фото: L!FE</p>

Завтра на чемпионате мира день отдыха, матчи играться не будут.

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