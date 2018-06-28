Поменял жёсткий диск на жёсткий срок. В США компьютерщики поймали педофила

Мужчина был арестован, ему предъявлены обвинения. На момент совершения предполагаемых преступлений его жертве было девять лет.

В США арестовали 77-летнего жителя штата Техас Джеймса Берри, у которого нашли на компьютере порно с несовершеннолетней, сообщает газета Houston Chronicle.

Берри принёс свой компьютер в ремонт, чтобы на устройстве заменили жёсткий диск. Работники увидели на компьютере мужчины фотографии обнажённой девочки и сообщили об этом в полицию.

Правоохранители обнаружили на жёстком диске фотографии и видео мужчины и ребёнка. Полицейские связались со службой социальной защиты. Оказалось, что сейчас девочка живёт в Оклахоме. О сексуальном насилии она рассказала властям в феврале этого года. Предполагаемое насилие происходило в январе 2016 года.