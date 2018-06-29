Военные эксперты США: Кампания в Сирии оказалась бесценной для ВС России

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Военные эксперты США: Кампания в Сирии оказалась бесценной для ВС России

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Военные инженеры международного противоминного центра Вооруженных сил РФ в Алеппо. Фото: © РИА Новости/Минобороны РФ

Принимая участие в боевых действиях в Сирии, Москва выигрывает намного больше, чем теряет, считает редактор военного раздела аналитического журнала The National Interest Дэйв Маджумдар в своей статье для издания RealClearDefense.

Война в Сирии является уникальной школой для тысяч российских военнослужащих, в том числе высшего командного состава. И никакие учения не дадут столько опыта, сколько реальные боевые действия, считает эксперт.

Одним из главных достижений редактор считает оттачивание совместной работы ВКС России с наземными войсками. И хотя сирийская кампания выявила недостатки в российском оружии, приборах, тактике и обучении, она также предоставила вооружённым силам страны возможность устранить эти недостатки.

О том, что опыт российской армии в Сирии будет учитываться при подготовке новых военных кадров страны, ранее рассказывал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

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