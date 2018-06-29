СМИ сообщили о полном освобождении ливийского города Дерна от боевиков

Национальная ливийская армия полностью установила контроль над городом Дерна, ранее находившемся под властью террористов, сообщает Sky News Arabia.
Командующий ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил об успешном завершении операции по освобождению от террористов города Дерна, находившегося под контролем боевиков с момента падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году.
В Дерне базировались боевики из разных террористических группировок — ИГ*, "Аль-Каида"*, "Джейш аль-ислам"*.
* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени