СМИ сообщили о полном освобождении ливийского города Дерна от боевиков

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СМИ сообщили о полном освобождении ливийского города Дерна от боевиков

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Фото © Twitter/The Libya Observer‏

Сообщается, что командующий национальной армии объявил о начале операции в мае 2018 года, и меньше чем за два месяца войскам удалось достигнуть результатов.

Национальная ливийская армия полностью установила контроль над городом Дерна, ранее находившемся под властью террористов, сообщает Sky News Arabia.

Командующий ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил об успешном завершении операции по освобождению от террористов города Дерна, находившегося под контролем боевиков с момента падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году.

В Дерне базировались боевики из разных террористических группировок — ИГ*, "Аль-Каида"*, "Джейш аль-ислам"*.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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