В МИД Финляндии считают, что встреча Путина и Трампа улучшит ситуацию в мире

Грядущая встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поможет улучшить ситуацию в мировой политике, заявил министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни газете Ilta-Sanomat.

— Проблем много, и есть много разногласий. Хотелось бы надеяться, что встреча улучшит ситуацию в мировой политике. Сейчас самое лучшее, что можно сделать, — это посмотреть, куда мы направляемся, и сохранить ожидания на разумном уровне. Слишком высоких ожиданий не должно быть, но всё должно быть нацелено на то, что мир станет более спокойным, — поделился мнением Тимо Сойни.

Министр также рассказал, что Финляндия проделала много работы для организации встречи двух президентов и страну стоит рассматривать как надёжного партнёра и хорошего организатора. Детали организационной работы Сойни не раскрывает в целях безопасности.

— Будет много иностранных гостей и внимания, и будет прибыль бизнесу. Финляндия получит хороший объём общественного внимания. Это не может быть измерено только деньгами, — подчеркнул Сойни.

О том, что 16 июля президенты России и США встретятся в Хельсинки, днём ранее официально заявила пресс-служба Кремля. Лидеры двух государств обсудят нынешнее состояние и перспективы российско-американских отношений, а также международные вопросы. Дональд Трамп заявил, что очень ждёт встречи с Владимиром Путиным.