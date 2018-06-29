Трамп прокомментировал стрельбу в редакции газеты в США

Президента США Дональда Трампа проинформировали о стрельбе в редакции издания Capital Gazette в Мэриленде. В своём "твиттере" он выразил соболезнования близким погибших.

— Перед вылетом из Висконсина меня проинформировали о стрельбе в редакции Capital Gazette в Аннаполисе, штат Мэриленд. Мои мысли и молитвы с жертвами и их близкими. Спасибо тем, кто первыми прибыл на место инцидента и работает там сейчас, — написал американский президент.

Напомним, ранее стало известно о стрельбе в главном офисе газеты Capital Gazette в Аннаполисе. По данным полиции, в результате погибло пять человек. Сотрудник газеты рассказал о том, как неизвестный расстреливал людей.