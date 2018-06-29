Харрасмент за $3 млн. Официантке выплатят компенсацию за поцелуй посетителя

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Харрасмент за $3 млн. Официантке выплатят компенсацию за поцелуй посетителя

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Фото: © fox news

Официантке из США присудили 3 млн долларов из-за пьяного посетителя, поцеловавшего её насильно, сообщает Fox News.

В октябре 2016 года один из пьяных посетителей заведения Scarpetta в Филадельфии насильно поцеловал Кристин Лиси, нанеся ей травму. 2,4 миллиона долларов будет выплачено в качестве штрафных убытков за нанесённые травмы, ещё 600 тысяч долларов женщина получит в качестве компенсации. Такое решение принял суд присяжных.

Как отмечается, посетитель признал, что целовал официантку, однако не думал, что его действия вызовут столь серьёзные травмы шеи и плеч.

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