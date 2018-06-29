В Нижнем Новгороде 200 пассажиров сутки не могут вылететь в Анталью

Две сотни человек около суток не могут вылететь в Турцию из Нижнего Новгорода. Рейс в Анталью авиакомпании Atlasglobal перенесли по причине технических неполадок с самолётом.
По словам очевидцев, изначально было объявлено о задержке, но после в аэропорту сообщили об отмене вылета и переносе рейса на следующий день. Пассажиры с детьми после прохождения регистрации в течение нескольких часов не могли добиться прояснения ситуации по поводу рейса.
Сообщается, что замена самолёта производиться не будет, в полёт отправится тот борт, что в данный момент проходит проверку и ремонт.
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