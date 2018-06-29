Почти 600 протестующих задержали в Вашингтоне на митинге в защиту мигрантов

Несколько сотен человек в четверг, 28 июня, устроили массовую акцию протеста в офисном здании американского сената. Они выкрикивали лозунги, осуждающие позицию "нулевой толерантности" президента США Дональда Трампа к нелегальной иммиграции.

Предупреждения полиции о том, что за свою выходку они будут арестованы, активисты проигнорировали, сообщает ABC News. В результате обвинения в незаконной демонстрации были предъявлены 575 людям. Большую часть участников акции составляли женщины.

Over 575 people have been arrested by Capitol Police for protesting President Trump's immigration policies at the Hart Senate Building.



Some Democrat lawmakers joined the protesters during their singing and screaming. pic.twitter.com/HtAFhBJ1ah — The Columbia Bugle (@ColumbiaBugle) 28 июня 2018 г.

Среди задержанных оказались и три представителя законодательной власти США от Демократической партии: сенатор от штата Иллинойс Тэмми Дакуорт, член палаты представителей Джейми Раскин из штата Мэриленд и Прамила Джаяпал из Вашингтона, которая сама является иммигранткой. После того как им выписали штрафы, задержанные были отпущены.