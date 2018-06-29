Почти 600 протестующих задержали в Вашингтоне на митинге в защиту мигрантов

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Почти 600 протестующих задержали в Вашингтоне на митинге в защиту мигрантов

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Несколько сотен человек в четверг, 28 июня, устроили массовую акцию протеста в офисном здании американского сената. Они выкрикивали лозунги, осуждающие позицию "нулевой толерантности" президента США Дональда Трампа к нелегальной иммиграции.

Предупреждения полиции о том, что за свою выходку они будут арестованы, активисты проигнорировали, сообщает ABC News. В результате обвинения в незаконной демонстрации были предъявлены 575 людям. Большую часть участников акции составляли женщины.

Среди задержанных оказались и три представителя законодательной власти США от Демократической партии: сенатор от штата Иллинойс Тэмми Дакуорт, член палаты представителей Джейми Раскин из штата Мэриленд и Прамила Джаяпал из Вашингтона, которая сама является иммигранткой. После того как им выписали штрафы, задержанные были отпущены.

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