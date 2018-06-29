Расстрелявший редакцию в США уничтожил узор на пальцах, чтобы его не опознали

Мужчина, устроивший стрельбу в редакции газеты Capital Gazette в Мэриленде, повредил кончики пальцев, чтобы правоохранители не могли установить его личность по отпечаткам. Об этом сообщает журналист CBS News.

В рюкзаке стрелка нашли дымовые шашки и светошумовые гранаты. Удостоверения личности у подозреваемого при себе не было.

Также, по данным СМИ, в редакции газеты нашли предполагаемое взрывное устройство. Сейчас им занимаются сапёры. Из офиса было эвакуировано порядка 170 человек.

Напомним, стрельба произошла в главном офисе газеты Capital Gazette в Аннаполисе, штат Мэриленд. По последним данным, пять человек погибли, трое пострадали. Ранее сотрудник газеты рассказал о том, как неизвестный расстреливал людей.