Instagram позволит дополнять Stories популярной музыкой

Приложение Instagram в четверг, 28 июня, выпустило обновление, которое позволяет добавлять в функцию Stories музыкальный ряд из своей библиотеки. Композицию нужно будет выбрать перед началом записи видео. Об этом нововведении сообщается в пресс-релизе Instagram.

— Теперь вы можете добавить саундтрек к своей истории, которая подходит к любому моменту и поможет выразить ваши чувства, — сообщает информационный центр соцсети.

По официальным данным, функцию Stories в Instagram используют более 400 миллионов человек каждый день. А многие пользователи отмечают, что функция уже давно стала важней основной ленты с фотографиями.

Ранее Лайф рассказывал, что соцсеть выпустила lite-версию своего приложения, которое занимает меньше одного мегабайта и предназначено для мобильных устройств с ограниченным количеством памяти.