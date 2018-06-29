В США умер писатель-фантаст Харлан Эллисон

Известный писатель-фантаст Харлан Эллисон скончался в ночь на 28 июня в Лос-Анджелесе. Ему было 84 года, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на агента писателя.

Эллисон написал более двух тысяч рассказов, эссе, очерков и статей. Среди наиболее известных его произведений — повесть "Парень и его пёс", рассказ "У меня нет рта, но я должен кричать", а также сценарий к фильму "Я, робот" (1994) по мотивам произведений писателя Айзека Азимова.

Также он написал сценарий к серии "Город на краю вечности" телесериала "Звёздный путь" (Star Trek).