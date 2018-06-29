Серьёзный настрой. Черышев рассказал, как сборная готовится к матчу с Испанией

Футболист сборной России и испанского "Вильярреала" Денис Черышев рассказал о настрое команды перед матчем 1/8 финала ЧМ с командой Испании.

— У нас очень серьёзный настрой. Мы хотим прогрессировать, выиграть предстоящий матч и идти дальше, — сказал футболист в интервью "Известиям". — Очевидно, что в 1/8 финала в нашей паре соперник является фаворитом. Очень важно продолжать верить в свои силы и качественно выполнять свою работу. Если это удастся, мы сможем показать достойный результат.

По его словам, игроки сборной надеются вынести "положительные моменты" из неудачной игры с Уругваем и использовать это в следующем матче.

Напомним, на счету 27-летнего Дениса Черышева на этом ЧМ три забитых гола, он занимает четвёртое место в гонке бомбардиров, деля его с нападающим сборной Испании Диего Костой.