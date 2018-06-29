Вооружённые силы США ищут способ борьбы с российскими С-400

У американских военных вызывает беспокойство возросшая по сравнению с системой С-300 дальность действия зенитно-ракетного комплекса.

В США планируют объединить силы военно-воздушных сил с сухопутными войсками с целью найти способ противостоять российской системе ПВО С-400. Данное заявление сделал глава боевого авиационного командования ВВС генерал Джеймс Холмс, сообщает Military.com.

— У нас есть определённые возможности, которые мы объединим в плане разведки и управления, а также различные системы большого радиуса действия, — сообщил генерал.

Напомним, США выдвинули ультиматум, согласно которому страна готова ввести санкции против всех, кто купит С-400 у России.