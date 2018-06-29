Новое жидкое золото. Из-за засухи в ЮАР мочу стали превращать в удобрения

В ЮАР, где продолжают бороться с результатами трёх лет засухи, нашли новый способ экономить воду. Новые безводные писсуары могут превращать отходы жизнедеятельности жителей Кейптауна в удобрения, сообщает местный портал News24.com.

"Золотая" идея пришла на ум профессору местного университета и его команде. Они надеются, что это поможет сэкономить большое количество воды.

— Моча составляет лишь около 1% от сточной воды, но содержит более 80% азота, 70% калия и 50% фосфора — это три основных питательных вещества в составе неорганических удобрений, — пояснил доктор Диллон Рэндалл из Университета Кейптауна.

Процесс прост: в писсуар поступает моча, а оттуда попадает в сменный контейнер из гидроксида кальция (извести). После того как контейнер заполняется, он удаляется оператором и транспортируется на завод по восстановлению ресурсов. Один контейнер урины — это порядка 280 грамм удобрения.

Сначала идею реализуют на территории кампуса, чем сэкономят годовые объёмы воды, сравнимые с восемью олимпийскими бассейнами, а также получат дешёвые удобрения для своих газонов и спортивных площадок. Если проект себя оправдает, его предложат городским властям.