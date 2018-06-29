Любимую улицу болельщиков ЧМ-2018 — Никольскую — оградили металлодетекторами

В центре столицы, на Никольской улице, которая стала местом притяжения футбольных фанатов, приехавших на чемпионат мира по футболу, установили рамки с металлодетекторами.

Решение об установлении рамок приняли в ГУВД Москвы, и его поддержали в мэрии.

— Рамки металлодетекторов устанавливаются на ул. Никольской в целях безопасности. На ул. Никольской собирается очень много людей. Москва всем нравится. Но для того чтобы людей защитить, было принято такое решение. Рамки металлодетекторов со стороны Красной площади давно установлены, а со стороны Лубянки устанавливаются сейчас, и они останутся как минимум до конца чемпионата, — сообщили в пресс-службе столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В департаменте также сообщили, что рамки металлодетекторов могут установить и на других улицах, но пока такой необходимости нет.