После гибели жены кавээнщика на "дороге смерти" в Туапсе возбудили дело

Читайте также

После гибели жены кавээнщика на "дороге смерти" в Туапсе возбудили дело

13905

Фото: © VK/ ДТП 38RUS Иркутск

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя внедорожника, насмерть сбившего в Туапсе жену игрока команды КВН "Иркутск-350" Егора Кирильчика. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ, водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

— По заключению медосвидетельствования, водитель в момент аварии был трезв. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, — говорится в сообщении ГУ МВД Краснодарскому краю.

Напомним, в Туапсе местный бизнесмен на внедорожнике Mitsubishi насмерть сбил Марию Тимофееву с коляской прямо на пешеходном переходе. Её ребёнок и супруг не пострадали, а женщина скончалась на месте. По словам местных жителей, этот пешеходный переход уже давно называют "дорогой смерти" из-за количества происходящих здесь аварий.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×