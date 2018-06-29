После гибели жены кавээнщика на "дороге смерти" в Туапсе возбудили дело

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя внедорожника, насмерть сбившего в Туапсе жену игрока команды КВН "Иркутск-350" Егора Кирильчика. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ, водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

— По заключению медосвидетельствования, водитель в момент аварии был трезв. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, — говорится в сообщении ГУ МВД Краснодарскому краю.

Напомним, в Туапсе местный бизнесмен на внедорожнике Mitsubishi насмерть сбил Марию Тимофееву с коляской прямо на пешеходном переходе. Её ребёнок и супруг не пострадали, а женщина скончалась на месте. По словам местных жителей, этот пешеходный переход уже давно называют "дорогой смерти" из-за количества происходящих здесь аварий.