Футболиста "Спартака" Квинси Промеса задержали в Испании за избиение жены

Игрока сборной Нидерландов и московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса на Ибице задержала полиция. Ему вменяют избиение супруги, сообщает нидерландское издание Voetbal Primeur.
Когда очевидцы попытались вмешаться в конфликт супругов, им также досталось от футболиста, рассказал экс главный редактор ведущего голландского футбольного журнала Voetbal International Йохан Дерксен.
В прошлом году в России Квинси Промес был признан лучшим футболистом по версии спортивных журналистов, которых опросил еженедельник "Футбол". Также Промес стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив в 26 матчах 15 голов.
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