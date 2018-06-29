Футболиста "Спартака" Квинси Промеса задержали в Испании за избиение жены

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Футболиста "Спартака" Квинси Промеса задержали в Испании за избиение жены

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Фото: © twitter.com/QPromes

Игрока сборной Нидерландов и московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса на Ибице задержала полиция. Ему вменяют избиение супруги, сообщает нидерландское издание Voetbal Primeur.

Когда очевидцы попытались вмешаться в конфликт супругов, им также досталось от футболиста, рассказал экс главный редактор ведущего голландского футбольного журнала Voetbal International Йохан Дерксен.

В прошлом году в России Квинси Промес был признан лучшим футболистом по версии спортивных журналистов, которых опросил еженедельник "Футбол". Также Промес стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив в 26 матчах 15 голов.

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