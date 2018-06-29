Лидеры ЕС достигли соглашения по миграции

Лидеры 28 стран Евросоюза достигли соглашения по миграции, переговоры длились почти 15 часов. Об этом сообщил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.
Ранее стало известно, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте временно заблокировал принятие документов саммита ЕС, настаивая на первоочерёдном согласовании вопросов по миграции.
Итальянский лидер хочет, чтобы ответственность за каждого беженца, въехавшего в любую из стран союза, брало всё сообщество, а не то государство, на территорию которого мигрант прибыл изначально.
Отмечалось, что Италия заручилась поддержкой Испании и Франции. В стратегию, предложенную Конте, входит несколько пунктов, среди которых принятие общей ответственности за крушение судов с мигрантами, усиление кооперации стран ЕС, создание центров международной защиты.
Помимо этого, предлагалось ввести квоты на приём мигрантов для членов Евросоюза. Отказавшимся от таких квот будет сокращено целевое финансирование из бюджета ЕС.
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