Лидеры ЕС достигли соглашения по миграции

Ранее Рим настаивал на пересмотре Дублинского соглашения, по которому ответственность за приём мигрантов лежит на первой стране, чью границу они пересекли при въезде в Евросоюз.

Лидеры 28 стран Евросоюза достигли соглашения по миграции, переговоры длились почти 15 часов. Об этом сообщил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

Ранее стало известно, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте временно заблокировал принятие документов саммита ЕС, настаивая на первоочерёдном согласовании вопросов по миграции.

Итальянский лидер хочет, чтобы ответственность за каждого беженца, въехавшего в любую из стран союза, брало всё сообщество, а не то государство, на территорию которого мигрант прибыл изначально.

Отмечалось, что Италия заручилась поддержкой Испании и Франции. В стратегию, предложенную Конте, входит несколько пунктов, среди которых принятие общей ответственности за крушение судов с мигрантами, усиление кооперации стран ЕС, создание центров международной защиты.

Помимо этого, предлагалось ввести квоты на приём мигрантов для членов Евросоюза. Отказавшимся от таких квот будет сокращено целевое финансирование из бюджета ЕС.