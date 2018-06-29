Рэпер Дрейк представит неизданную песню Майкла Джексона

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Рэпер Дрейк представит неизданную песню Майкла Джексона

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Фото: © /twitter.com/OVOSound/

В новом альбоме канадского рэпера Дрейка, который поступает в продажу сегодня, 29 июня, будет представлена неизданная песня Майкла Джексона, сообщает TMZ. По данным источников портала, трек с альбома Scorpion называется Don't Matter to Me.

Это песня Майкла Джексона, которая ранее не была представлена широкой аудитории. На записи Дрейк поёт вместе с голосом умершего певца.

Формат будет схож с композицией 2014 года Love Never Felt So Good, в которой исполнение покойного короля поп-музыки соединили в дуэт с голосом Джастина Тимберлейка.

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