Двое детей и один подросток погибли при пожаре в Ростовской области

Три человека погибли и двое серьёзно пострадали в результате пожара в частном доме в станице Егорлыкская Ростовской области.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 2 часов ночи. Во время тушения внутри были обнаружены тела трёх человек. Как стало известно Лайфу, среди погибших — дети 2011 и 2009 годов рождения, а также подросток 2000 года рождения.

Ещё два человека получили ожоги и были доставлены в больницу.