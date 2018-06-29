Российский танкер задержали в Южной Корее из-за невыплаты зарплаты экипажу

В Пусане, крупнейшем порту Южной Кореи, властями задержан танкер "Палладий", который ходит под российским флагом. Причиной стала жалоба экипажа на судовладельца, который несколько месяцев не выплачивает зарплату в полном объёме, сообщили ТАСС в региональном отделении Российского профессионального союза моряков (РПСМ).

— В наш адрес обратились восемь членов экипажа танкера "Палладий" компании "Дальтранс"... Они сообщили, что уже пять месяцев работодатель не выплачивает им зарплату в полном объёме, как обещал. Общий долг из недоплаченной части составляет около 250 тыс. рублей. Их жалоба поступила в инспекцию Пусана, и после проверки судно было задержано, — рассказал председатель регионального отделения РПСМ Николай Суханов.

Профсоюз, который связался с компанией-судовладельцем, также рассказал, что из-за финансовых трудностей в "Дальтрансе" нет возможности оперативно погасить задолженность. Два судна компании стоят на ремонте, но после выхода одного из них в море и получения прибыли долги начнут закрывать.