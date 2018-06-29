Названы имена жертв стрельбы в редакции газеты в США

Полиция штата Мэриленд обнародовала имена погибших при стрельбе в редакции издания Capital Gazette.
Их имена: Венди Уинтерс, Ребекка Смит, Роберт Хайасен, Джеральд Фишман и Джон Макнамара. Все погибшие были сотрудниками газеты.
Напомним, 28 июня мужчина, у которого ранее был конфликт с изданием, устроил стрельбу главном офисе Capital Gazette. Полиция задержала преступника. Сотрудник газеты рассказал о том, как неизвестный расстреливал людей.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени