СМИ: Лидеры ЕС договорились о продлении санкций против России

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СМИ: Лидеры ЕС договорились о продлении санкций против России

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Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе договорились о продлении экономических санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

— Была очень короткая дискуссия по России, Украине и минским соглашениям, которая привела к политическому решению о продлении санкций ещё на шесть месяцев, — рассказал агентству источник в кулуарах саммита.

По его словам, после этого в ближайшие дни или недели должна начаться официальная процедура продления санкций.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложит лидерам 28 стран ЕС поддержать продление антироссийских санкций в ходе саммита Евросоюза.

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