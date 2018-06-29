СМИ: Трамп предлагал Макрону выйти из ЕС и заключить выгодную торговую сделку

Американский президент Дональд Трамп пытается дестабилизировать Европейский союз — он предлагал президенту Франции Эмманюэлю Макрону выйти из ЕС в обмен на выгодную двустороннюю торговую сделку, пишет The Washington Post.

О таком предложении от президента США газете сообщили неназванные европейские чиновники. Упоминаемая ситуация якобы произошла во время частной встречи глав государств в Белом доме в конце апреля.

— Почему бы вам не покинуть ЕС? — спросил Трамп Макрона, пообещав Франции двустороннюю торговую сделку с лучшими условиями, чем у всего ЕС есть с Соединёнными Штатами.

Белый дом, по сообщению издания, не опровергал заявления чиновников, но от комментария отказался.