Грозы и жара. Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Грозы, дожди и жаркая погода ожидают москвичей в ближайшие выходные и первые дни июля. Температура начнёт снижаться ко вторнику.

— В субботу, 30 июня, в Москве будет жарко, 26–28 градусов тепла, но ожидаются довольно сильные дожди с грозами, а также ветер с порывами до 15–20 м/с. В воскресенье, 1 июля, ситуация похожая: 25–27 градусов, дожди с грозами и сильный ветер, — цитирует ТАСС главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.

В начале рабочей недели также будут идти дожди и жара будет спадать: в понедельник, 2 июля, ожидается до +26 градусов, во вторник, 3 июля — до +24.