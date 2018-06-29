Американец успел нарушить закон, уезжая из тюрьмы на такси, и вернулся обратно

В городе Мельбурн американского штата Флорида Чарльзу Фолку пришлось вернуться в тюрьму, потому что он не смог заплатить за такси, которое из этой тюрьмы его забрало, сообщает издание USA Today.
Таксист отвёз освободившегося Фолка домой, после чего тот заявил, что денег у него нет. Водитель обратился в полицию, так как не хотел дарить мужчине $70.
Фолк был арестован, ему предъявили обвинения в мелкой краже и отвезли обратно в тюрьму, откуда он только что вышел.
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