Американец успел нарушить закон, уезжая из тюрьмы на такси, и вернулся обратно

На невезучего мужчину пожаловался в полицию таксист после того, как не получил плату за поездку.

В городе Мельбурн американского штата Флорида Чарльзу Фолку пришлось вернуться в тюрьму, потому что он не смог заплатить за такси, которое из этой тюрьмы его забрало, сообщает издание USA Today.

Таксист отвёз освободившегося Фолка домой, после чего тот заявил, что денег у него нет. Водитель обратился в полицию, так как не хотел дарить мужчине $70.

Фолк был арестован, ему предъявили обвинения в мелкой краже и отвезли обратно в тюрьму, откуда он только что вышел.