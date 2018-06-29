Погрузился в знания. В американской библиотеке мальчик застрял головой в статуе

Семья, отправившаяся в понедельник, 25 июня, в библиотеку в калифорнийском Фэрфилде, не уследила за одним из своих детей. Ребёнок решил изучить огромную 350-килограммовую гранитную статую и застрял в ней головой, сообщает Fox News.

Прибывшие на место инцидента пожарные пробовали вызволить ребёнка, смазав его голову вазелином и обложив камень пластиковыми листами, но в итоге статую пришлось пилить.

Ребёнок во время операции не пострадал, а вот статуе каменного льва нанесён ущерб. Телеканал сообщает, что в 1977 году эту фигуру презентовал властям Фэрфилда тайваньский город-побратим.